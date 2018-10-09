Бизнесмен Нагорный задержан СБУ в рамках дела о госизмене

СБУ сообщила о задержании бизнесмена, экс-супруга олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного, он уведомлен о подозрении в государственной измене и мошенничестве.

"Да, задержан", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в понедельник.

По информации СБУ, Т.Нагорный задержан 2 октября 2018 года в рамках уголовного производства по ст.111 (государственная измена) и ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. На следующий день он был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.2. ст.15, ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители задержали Тимофея Нагорного в Киеве после установления обстоятельств совершения преступления", - говорится в сообщении СБУ.

В то же время, как написал друг Т.Нагорного Данил Миро на своей странице в соцсети "Фейсбук", Т.Нагорный находится в СИЗО. При этом он не указал, по какой причине Т.Нагорный задержан.

Как сообщили в СБУ, 4 октября 2018 года Печерский райсуд Киева избрал в отношении Т.Нагорного меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 528,6 тыс. грн.

"Сейчас столичной прокуратурой подана апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения в связи с определением судом суммы залога вместе с мерой пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.