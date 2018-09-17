Bloomberg: Манафорта предупреждали об отсутствии уголовного намерения в "газовом деле" Тимошенко

Нанятая экс-президентом Виктором Януковичем для оправдания заключения Юлии Тимошенко известная американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году предупреждала об отсутствии в деле уголовного намерения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обнародованные судебные документы по делу американского политтехнолога Пола Манафорта, который работал с командой Януковича.

В частности, согласно судебным документам, американская юридическая фирма сыграла большую роль, чем считалось ранее, помогая украинскому лидеру притеснять своего основного политического оппонента.

"Эта фирма, которая не называется в документах, но ранее упоминалась как Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, в 2012 году подготовила доклад, который был использован для того, что оправдать заключение пророссийским президентом Виктором Януковичем одной из своих оппонентов. Но раньше не было известно, что за месяц до обнародования доклада Skadden выражала предостережение. В ноябре 2012 года Skadden направила личное сообщение политическом консультанту Полу Манафорту, в котором говорилось, что уголовного намерения бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко "по сути не существовало", - говорится в материале.

Отмечается, что в Skadden есть еще один потенциальный конфликт в этом вопросе. Хотя эта фирма претендовала на роль арбитра в деле Тимошенко, она также была нанята Украиной в связи с судебным делом против бывшего премьер-министра.

Среди прочего, согласно судебным документам, она "готовила команду, которая занималась судебным преследованием Тимошенко". Эти детали были обнародованы в эту пятницу в рамках признания вины Манафортом, бывшим главой кампании президента Дональда Трампа, который признал отмывания более 30 млн долларов, заработанных за более десяти лет работы в качестве политического консультанта для украинских клиентов, включая Януковича, пишет издание.

При этом отмечается, что Skadden в правонарушениях пока не обвиняют. Комментировать информацию там отказываются.

Ранее, как пишет Bloomberg, там заявляли, что компания подготовила независимый доклад и не причастна к деятельности от имени Украины в США, не имела регистрации в Министерстве юстиции, согласно Акту о регистрации иностранных агентов для работы на иностранное правительство.