Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Счастья

Боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Счастье из запрещенного минскими соглашениями оружия, пренебрегая договоренностями об установлении режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра контроля и координации.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00:01 05.03.2018 года всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, принятого трехсторонней контактной группой 28 февраля 2018 года в Минске, нарушили "режим всеобъемлющего перемирия ", применив при этом запрещенное минскими договоренностями оружие по жилым кварталам населенного пункта Счастье", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наблюдатели (мобильной) наблюдательной группы "Новоайдар" по результатам фотофиксации обнаружили значительные повреждения, причиненные вследствие применения минометов 82 калибра и стрелкового оружия по домам жителей Счастья.

В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду "Звездочка ". В помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. Никто из местных жителей не пострадал, отмечают в штабе АТО. Читайте также: Несмотря на вражеские обстрелы, силы АТО придерживаются перемирия - штаб

Как отмечается, Вооруженные силы Украины на провокации не поддались и ответный огонь не открывали.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ является циничным пренебрежением ими всеми нормами международного гуманитарного права, несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, наносит значительный материальный ущерб людям.

"Указанное свидетельствует о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ соблюдать всеобъемлющий режим прекращения огня во исполнение Минских договоренностей, а также откровенную их заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.