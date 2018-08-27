Боевики обстреляли из 120-мм минометов Кряковку на Луганщине

В воскресенье вечером в результате обстрела боевиков из 120-мм минометов был поврежден жилой дом в н.п.Кряковка Новоайдарского района, сообщает в понедельник утром пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

Кроме того, говорится в информации, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

"В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района открывался огонь из 122-мм орудий, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали в ОВГА.

Также по укреплениям ВСУ вблизи н.п.Новотошковское и Троицкое Попаснянского района боевики применили 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщалось, ранее в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что за сутки 26 августа на Донбассе вследствие 23 обстрелов Вооруженных сил Украины двое военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы. Кроме этого, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погибло двое военных, трое получили ранения и боевые травмы.