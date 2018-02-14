Боевиков финансировал сын Януковича - Пономарев

Террористические организации ЛНР и ДНР на первых этапах их создания финансировал сын Виктора Януковича Александр из средств, которые он получил от Кремля за склонение тогдашнего президента к отказу от Евроассоциации. Об этом заявил журналистам экс-депутат Госдумы Илья Пономарев после допроса в Оболонском райсуде Киева, сообщает Укринформ.

"По той информации, которая у меня есть, первоочередной этап того, что там происходило с образованием ЛНР и ДНР, финансировался конкретно Александром (Януковичем, - ред). Почему? Потому что в этом мире на языке, понятном вашему бывшему президенту, ему сделали "предъяву" о том, что "мы тебе денег отгрузили, а ты не выполнил свои обязательства, так давай делай что-то полезное", - сказал Пономарев.

По его словам, требования Кремля заключались в том, что Янукович остается президентом, Украина не идет в ЕС и НАТО, остается в российской сфере влияния.

"Как следствие, он (Янукович ) потерял власть, и страна резко "качнулась" на Запад. То есть стало не лучше, а хуже. И говорили, что это как раз результат неумелых действий президента. Что он сам своими руками расшатал ситуацию ", - отметил Пономарев.

Ранее в суде Пономарев заявил, что Кремль заплатил $1 млрд за то, чтобы окружение Януковича склонило его к отказу от Евроассоциации.

Адвокат Виталий Сердюк высказал протест, так как якобы эти деньги получил не Янукович, а Украина от продажи государственных облигаций.

Но Пономарев отметил, что так называемая продажа облигаций была "классической инсайдерской сделкой", которая позволила обогатиться сыну Януковича Александру. На фондовом рынке в РФ участвовал один крупнейший инвестиционный фонд Templeton, также было еще несколько операций с дисконтом через другие фонды, заявил экс-депутат Госдумы, добавив, что в некоторых странах подобные сделки является уголовно наказуемым делом.