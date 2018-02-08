Борщ стала адвокатом нардепа Онищенко
Бывший кандидат на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины Марта Борщ стала адвокатом нардепа Александра Онищенко. Соответствующую информацию "Украинской правде" подтвердил сам Онищенко. Сообщается, что Онищенко подтвердил информацию о том, что Марта Борщ стала его адвокатом. Отметим, ранее стало известно, что Борщ сняла свою кандидатуру на пост аудитора НАБУ. По словам нардепа от "Самопомичи" Егора Соболева, она прислала ему письмо, в котором пояснила решение нехваткой времени и возможностей. Борщ ранее была федеральным прокурором США. Кроме многолетней практики в американской прокуратуре, является также опытным адвокатом и основателем юридической компании в Калифорнии Boersch Shapiro LLP. Общий стаж ее работы в судебной системе США достигает 30 лет, в том числе 12-летний опыт на должности федерального прокурора Северного округа штата Калифорния. Отметим, она работала над обвинениями против бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. За эту работу в 2009 году Борщ получила награду "За выдающиеся заслуги" от имени генерального прокурора США.