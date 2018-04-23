Будапешт снова заблокировал встречу на уровне министров Украина-НАТО

Об этом сообщает Укринформ.

Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания Комиссии Украины с НАТО на министерском уровне, выражая таким образом претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

В четверг, 27 апреля, в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседание Комиссии Украина-НАТО. Все союзники, а также Международный секретариат Альянса поддержали такую инициативу, однако Венгрия ее заветировала.

28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным и таким, что утратил действие, закон No9073 "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года, известный как "закон Кивалова-Колесниченко". Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отмена закона Кивалова-Колесниченко - это "брутальная атака против нацменьшинств".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что решение Венгрии по блокированию комиссии Украина-НАТО на уровне министров создает опасный прецедент в сотрудничестве НАТО со странами-партнерами.