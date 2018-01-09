Быстрое раскрытие преступления говорит о высоком потенциале реформированной Нацполиции

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность правоохранителям за быстрое раскрытие убийства юриста Ирины Ноздровской и подчеркнул, что такая работа свидетельствует о высоком потенциале реформированной Национальной полиции Украины.

"Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который есть у реформированной Национальной полиции… Я хотел бы поблагодарить за блестящую работу, за быструю реакцию", - сказал глава государства на встрече с представителями Нацполиции во вторник, добавив, что раскрытие этого дела "делает честь и сотрудникам Нацполиции, и следователям, приобщенным к этому делу".

Как сообщает сайт президента, П.Порошенко отметил, что следователи полиции работали в круглосуточном режиме для раскрытия этого дела. По его словам, раскрытие преступления увеличивает доверие к власти и доверие к Нацполиции.

Он также отметил очень профессиональную, взвешенную, четкую работу следователей: "Наша встреча и является, в том числе, свидетельством очень серьезных доказательств, собранных представителями Национальной полиции совместно с представителями прокуратуры, и абсолютного отсутствия каких-либо компонентов политического пиара на этом резонансном деле".

П.Порошенко подчеркнул, что убийство правозащитницы И.Ноздровской вызвало широкий резонанс и в украинском обществе, и на международном уровне. "Быстрая реакция и эффективные действия в поиске и задержании подозреваемого является знаком качества работы Национальной полиции", - подытожил он.

В то же время, глава государства указал, что такая же эффективность должна быть продемонстрирована и в расследовании других дел. "Вы помните очень болезненное дело Павла Шеремета, мы также не должны снимать его с контроля и делать всё возможное, чтобы убийцы не избежали ответственности", - сказал президент, добавив, что это касается и многих других дел.

В свою очередь, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин проинформировал президента о действиях полиции, начиная с момента обнаружения факта преступления. Он представил подробную информацию об оперативной работе следователей, которая, в частности, включала обработку информации со всех видеокамер наблюдения, что могло помочь в раскрытии преступления. В.Аброськин сообщил, что была проведена значительная судебно-экспертная и криминалистическая работа, которая помогла задержать подозреваемого. По его словам, Нацполиция собрала "сильные и обоснованные доказательства" относительно участия в совершении этого преступления.

По информации пресс-службы главы государства, в этой встрече приняли участие заместитель главы Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. По данным СМИ, им является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

Вышгородский районный суд Киевской области должен избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился журналист П.Шеремет, он погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи считали приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

По состоянию на конец 2017 года прогресса в расследовании не наблюдалось, лица, совершившие убийство, не установлены.