Бывшие члены фракции "Самопомич" в Киевсовете создали новую депутатскую группу

Бывшие члены фракции "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете создали депутатскую группу "Киевская команда", в состав которой вошли 17 депутатов, сообщает пресс-служба новосозданной группы.

"Внефракционные депутаты Киевского городского совета VIII созыва… добровольно объединились в депутатскую группу "Киевская команда" для совместной работы в Киевском городском совете VIII созыва", - сказано в заявлении.

По информации пресс-службы, главой депутатской группы избран Сергей Гусовский. В ее состав вошли 17 депутатов Киевсовета, в том числе фигуранты скандала, возникшего между фракцией в Киевсовете и Киевской партийной организацией партии "Самопомич", - Алексей Руденко, Сергей Харчук и Вадим Васильчук.

Как сообщалось, фракция "Самопомич" в Киевсовете 11 сентября заявила о самороспуске.

Этому предшествовал конфликт между фракцией, с одной стороны, и Киевской городской ячейкой партии "Самопомич" и руководством партии – с другой.

6 сентября исполнительный комитет партии "Объединение "Самопомич" принял решение об исключении депутатов Киевсовета С.Гусовского, А.Руденко, С.Харчука и В.Васильчука из состава членов партии, аргументировав это причинением значительного ущерба репутации политической силы.

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены", – сообщила пресс-служба партии.