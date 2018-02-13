Бывшие военные ВСУ Баранов и Одинцов получили 13 и 14 лет тюрьмы

Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Защита готовит обжалование приговоров.

Как сообщает интернет-издание "Крым. Реалии", Дарницкий райсуд Киева 6 февраля вынес приговор М.Одинцову и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Подольский райсуд Киева через два дня приговорил к 13 годам лишения свободы А.Баранова.

В ходе судебного заседания А.Баранов и М.Одинцов свою вину не признали.

Защита бывших военнослужащих готовится оспорить вынесенный приговор, рассказал "Крым. Реалии" адвокат осужденных Валентин Рыбин. "Говорить об исполнении наказания, я думаю, слишком рано. Пока приговоры не вступили в силу, и они будут либо обжалованы, либо будут другие юридические процедуры, которые обсуждаются сторонами", – отметил адвокат.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих А.Баранова и М.Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в дезертирстве и государственной измене. Так, бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

20 ноября 2016 года сотрудники СБУ задержали этих дезертиров на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

Суд отказался объединить в одно производство дела М.Одинцова и задержанного вместе с ним А.Баранова.