Бывший охранник рассказал подробности побега из Украины Виктора Януковича

По дороге из Киева в Харьков кортеж экс-диктатора Виктора Януковича не обстреливали. Об этом сообщил бывший охранник Януковича Олесь Шаран в судебном заседании по подозрению Виктора Януковича в госизмене, передает LIGA.net.

Шаран сообщил, что по приезду в Харьков один из охранников Иванцов сообщил, что его машину по дороге обстреляли. "Насколько я понял, когда он проезжал блокпост, неизвестные пытались автомобиль остановить. Это была реакция на невыполнение их требования", - сказал он.

Шаран также отметил, что не помнит, чтобы этот автомобиль использовался в кортеже. Отвечая на вопрос прокурора, можно ли считать обстрел этого автомобиля покушением на жизнь Януковича, Шаран сказал: "Президент в этом автомобиле не передвигался. Поэтому расценивать этот инцидент как покушение на президента считаю нецелесообразным" .

Виктор Ризниченко, бывший охранник Януковича, рассказал подробности побега экс-диктатора из Киева в Крым через Россию 21-23 февраля 2014 года, упомянув вертолеты, предположительно российские, которые забрали Януковича под Бердянском

11 декабря 2017 года глава МВД Арсен Аваков во время допроса в суде заявил, что жизни Януковича в конце февраля 2014-го ничего не угрожало и арестовывать его не планировали.