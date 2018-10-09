CБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных сил Украины возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.).

"Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - сообщает пресс-служба СБУ во вторник.

К месту чрезвычайного происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата СБУ и руководство Службы. Осуществляется комплекс безотлагательных следственных действий. Также в пределах открытого военной прокуратурой уголовного производства по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.