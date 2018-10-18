Целью России является фрагментация и ослабление Украины - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия ставит перед собой цель фрагментировать и ослабить Украину. Об этом сегодня во время Х Национального экспертного форума заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

"За этот год, именно за этот год, Россия фундаментально системно проиграла во всех направлениях. Речь идет о Стокгольмском арбитраже, вопросе автокефалии, исках против России в международных судах, которые успешно продвигаются. Это означает, что она, безусловно, будет готовить комплексный ответ, она находится под давлением и при чем давлением не только политическим, но и под давлением имиджевым... К этому можно добавить отравление в Солсбери, высылку российских дипломатов, бесконечные взятки", - сказал министр.

Климкин заявил, что Россия будет делать попытки дать ответ на действия международного сообщества.

"Будет ли у России попытка системного ответа? Безусловно. Какой она будет? Я вам могу сказать свое мнение: можно сколько угодно спекулировать, кого бы Россия хотела привести к власти в результате выборов, какую-то более пророссийскую реальность. Я фундаментально не верю в то, что Россия верит в создание более пророссийской реальности здесь, в Украине. Я на 100% считаю, что целью России является фрагментация и ослабление Украины", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.