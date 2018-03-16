Число миротворцев ООН на Донбассе должно превышать 15 тыс. человек - Климкин

Число миротворцев ООН на Донбассе должно превышать 15 тыс. человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "ВВС Украина". "Нам требуется достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - заявил он. По словам Климкина, состав миссии должны определять в ООН. "Относительно состава миссии - это должны определять в ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми беседовали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежные. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - добавил Климкин. Напомним, ранее сообщалось, что по словам президента Украины Петра Порошенко, миротворческая миссия ООН должна действовать по всей оккупированной территории.

