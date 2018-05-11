Cудью Окружного административного суда Киева задержали при получении взятки

10 мая 2018 года судью Окружного административного суда города Киева задержали при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Согласно материалам расследования, указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 000 долларов США и было задержано при получении первого "транша" в сумме 2 000 долларов США", - говорится в сообщении. В настоящее время прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.

