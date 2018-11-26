Данные разведки говорят о возможном захвате Россией Мариуполя и Бердянска, - Ельченко

Сегодня, 26 ноября, на экстренном заседании Совбеза ООН постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что разведывательные данные говорят о возможном захвате Россией Мариуполя и Бердянска. Об этом сообщает 112.ua.

"Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", - заявил Ельченко.

Ельченко подчеркнул, что Украина нуждается в усилении санкций в отношении РФ.

Как сообщали Українські Новини, США призвали Россию не ухудшать отношения дальнейшей эскалацией.

Вчера, 25 ноября, около 20:30 российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. Около 21:00 украинские корабли были захвачены российским спецназом.

По данным пресс-службы Военно-морских сил, шесть украинских моряков на захваченных Россией кораблях ранены, около 20 взяты в плен. Однако в РФ сообщают, что всего задержанных украинцев 24. По материалам Українські Новини