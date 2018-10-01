Давление на Россию, в том числе санкции, нужно сохранять - Олланд

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Киеве поблагодарил бывшего президента Франции Франсуа Олланда за роль во введении санкций против РФ. Ф.Олланд отметил, что санкционное давление в отношении России нужно сохранять.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко выразил благодарность за то, что именно в Нормандии был инициирован "Нормандский формат", а также за решение Ф.Олланда прекратить бизнес по поставкам кораблей типа "Мистраль" России в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией против Украины на востоке страны.

В свою очередь, экс-президент Франции отметил, что с начала "Нормандского формата" состоялось много встреч и телефонных разговоров. По его словам, он поддерживает все усилия и политику, направленную на доведение и воплощение в жизнь Минских соглашений.

"Во-первых, Европейский Союз и в дальнейшем должен поддерживать Украину. Во-вторых, давление на Россию следует сохранять, включая примененные санкции", - цитирует Ф.Олланда пресс-служба президента Украины.

Он также отметил, что за решение по "Мистралям" его критиковали во Франции. "Но это был необходимый сигнал, который я должен был тебе прислать, чтобы поставить Россию перед необходимостью быть ответственной. Мы не могли поддержать страну в то время, когда она прибегает к агрессии", - подчеркнул бывший президент Франции.

Как сообщалось, 1 октября П.Порошенко наградил Ф.Олланда орденом Свободы.