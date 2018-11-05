Дело Гандзюк: производство передано в СБУ

Национальная полиция выполнила все необходимые следственные действия по делу о нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк и производство передано в Службу безопасности Украины, сообщает МВД.

"В пределах полномочий Национальная полиция Украина выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках уголовного производства, открытого по фактом убийства Екатерины Гандзюк. В связи с этим, сегодня, 5 ноября, Генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ", - говорится в обнародованном в понедельник Департаментом коммуникации МВД Украины сообщении.

В информации отмечается, что это даст возможность объединить эти производства и вести досудебное расследование в отношении указанного преступления с момента планирования до фактического окончания преступления.

Также в министерстве сообщили, что в пределах полномочий Нацполиция Украины допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

"Напомним, расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины", - добавили в МВД Украины.

Информация о смерти активистки появилась около полудня 4 ноября в странице сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцсети Фейсбук. Позже эту информацию подтвердили в столичном главке полиции и президент Украины Петр Порошенко, который потребовал от правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в преступлении.

В тот же день следователи изменили квалификацию нападения на Е.Гандзюк, квалифицировав его как оконченное преступление. "В настоящее время уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ)", - говорится в обнародованном Департаментом коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье днем сообщении. По материалам Интерфакс-Україна.