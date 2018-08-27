Дело Манафорта: обвинение представит 1500 доказательств

Сторона обвинения планирует предоставить 1500 различных доказательств по делу лоббистской деятельности Пола Манафорта, судебное рассмотрение которого должно начаться 17 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post.

Перечень доказательств был внесен в общее представление защиты прокуроров и защитников Пола Манафорта в федеральный суд в Вашингтоне в пятницу.

Подробной информации по этим доказательствам нет, известно лишь, что в названиях некоторых из них фигурирует лоббист от Демократической партии Тони Подеста и бывший юрист Белого дома Грегори Крейг.

Суд против Манафорта, который начнется 17 сентября, будет касаться его деятельности с 2006 по 2017 годы, за которые, согласно обвинению, Манафорт получил 30 миллионов долларов за консультирование украинских политиков

Отмечается, что на новом суде Манафорту предъявят семь обвинений в заговоре против США, отмывании средств, проведении лоббистской деятельности без соответствующей регистрации, давлении на свидетелей и предоставлении неправдивой информации.

Прокуроры правительства считают, что им понадобится 10-12 дней для судебного рассмотрения, они планируют вызвать трех свидетелей, которые уже выступали на предыдущем суде: двух финансовых экспертов ФБР и агента налоговой администрации.

Напомним, в Белом доме заявили, что дискуссии о возможном помиловании бывшего руководителя предвыборного штабапрезидента США Дональда Трампа Пола Манафорта не ведутся.