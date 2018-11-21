Дело Майдана: сообщено о подозрении 56 лицам, 13 дел рассматриваются в судах

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что на сегодняшний день относительно организации и совершения убийств на Майдане уведомлены о подозрении 56 человек, 13 дел рассматриваются в судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Относительно расследования убийств, которые происходили во время Революции достоинства - первые три убийства в январе, другие - 18-20 февраля (2014 года). Данные свидетельствуют о следующем - на сегодняшний день относительно организации и совершения 73 убийств во время протестных акций уведомлены о подозрении 56 человек", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что уведомлены о подозрении лица, начиная с бывшего главы государства и, завершая непосредственно рядовыми правоохранителями, которые обвиняются в применении оружия или избиении протестующих, которое привело к их смерти.

"В суде рассматриваются обвинительные акты в отношении 13 человек, обвиняемых в большинстве из этих убийств", - добавил начальник Управления спецрасследований ГПУ.