Дело Насирова стараниями его защиты будет слушаться годами - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) считает, что защита уволенного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова затягивает слушание дела в суде, дело будет рассматриваться годами.

"Как показывает первое судебное заседание, сторона защиты делает все, чтобы затянуть это рассмотрение", - сказал А.Сытник на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он подчеркнул: "Рассмотрение этого дела является очередным доказательством того, что в Украине необходимо создавать антикоррупционный суд".

По словам А.Сытника, прокурор вынужден по ходатайству стороны защиты оглашать полностью весь текст обвинительного акта, в то время как сам Р.Насиров заявляет, что он хочет как можно скорейшего рассмотрения его дел.

"При этом заседания назначаются раз в месяц, и элементарные подсчеты показывают, что это дело будет слушаться годами. И это не добавляет доверия к антикоррупционным органам", - добавил он.

Как сообщалось, 10 ноября 2017 года САП утвердила обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению главы ГФС Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС. В тот же день обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по сути.

В Шевченковском райсуде Киева в 10:00 7 декабря 2017 года состоялось судебное заседание по рассмотрению по сути обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению главы ГФС и руководителя департамента службы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО " Карпатнадраинвест", ООО " Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.