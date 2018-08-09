Денисова готова обсудить любые условия обмена Сенцова и готова вылететь в РФ немедленно

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова для его спасения.

"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

При этом она отмечает, что договоренности между президентами Украины и РФ о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии О.Сенцова невозможно.

"Обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной", - отмечает украинский омбудсмен.

"Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова", - резюмировала Л.Денисова.

Ранее в среду сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что О.Сенцов продолжает голодовку в российской колонии, он почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

Она указала, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе О.Сенцова в гражданскую больницу, ближе к месту прописки. "Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - рассказала Н.Каплан.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.