Денисова обнародовала фотографии Сенцова в колонии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала на своей странице в Фейсбуке три фотографии политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги, присланные российской стороной.

"Только что от уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - прокомментировала Л.Денисова.

Украинский омбудсмен поинтересовалась, можно ли обнародовать фото. Ей ответили, что спрашивали о разрешении сделать фото, "Олег понимает, что люди волнуются о нем".

Л.Денисова отметила, что получила три фотографии О.Сенцова.

В свою очередь, адвокат О.Сенцова Дмитрий Динзе поделился в Фейсбуке этим постом омбудсмена и прокомментировал его: "В жизни ещё хуже, уж поверьте".