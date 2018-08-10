Денисова просит комиссию по помилованию рассмотреть обращение матери Сенцова как можно скорее

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (РФ) с просьбой как можно скорее рассмотреть прошение матери политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги, о помиловании ее сына.

"Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Я обратилась к Комиссии с просьбой рассмотреть это ходатайство как можно скорее", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.

8 августа сестра О.Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л.Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с О.Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

9 августа министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призвала российскую сторону освободить О.Сенцова в связи с ухудшением его здоровья. 10 августа президент Франции Эммануэль Макрон намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об О.Сенцове.