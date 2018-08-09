Денисова просит Москалькову перевести Сенцова в спецбольницу

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой организовать перевод политзаключенного Олега Сенцова в Институт профессора Николаева в Москве или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebоok.

Денисова сообщила о деталях разговора с Москальковой о возможных путях решения ситуации с состоянием здоровья Сенцова.

По ее словам, речь шла и о возможном обмене Алексея Седикова на Сенцова.

"Москалькова сказала, что есть юридические нюансы: Россия считает Сенцова гражданином Российской Федерации, поэтому обмен гражданина России на гражданина России невозможен", - написала Денисова.

Вместе с тем, Денисова отметила, что Сенцов отказался от пребывания в городской больнице Лабытнанги.

"Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая погрешность может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии", - говорится в сообщении.

Денисова также обратилась с просьбой к Москальковой, чтобы она организовала перевод Олега в Московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию.

Отметим, эндогенное питание предполагает собой процесс усвоения организмом тех веществ, которые входят в состав самого организма, например при голодании или спячке.

Напомним, ранее сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом" состоянии политзаключенного.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об увольнении. Спрашивает, интересуется кто-то еще его голоданием, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит ", - рассказала она.

Тяжелое состояние Сенцова после посещения политзаключенного сообщал и адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, у Сенцова сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс - около 40 ударов в минуту. Динзе рассказал, что Сенцова два раза пытались уговорить уехать в больницу. Также он чувствует слабость во всем теле.

Ранее Людмила Денисова обратилась к Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и правам человека при президенте России Михаила Федотова, чтобы обсудить любые условия обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова.