Денисова просит правительственного комиссара МИД ФРГ Кофлер о содействии в организации встречи с Сенцовым

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова признательна федеральному правительственному комиссару по политике в сфере прав человека и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел ФРГ Бербель Кофлер за поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и просит ее о содействии в организации встречи с ним.

"Я очень благодарна федеральному правительственному комиссару по политике в сфере прав человека и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел ФРГ госпоже Кофлер за поддержку защиты права на жизнь украинского режиссера Олега Сенцова. И прошу ее содействия в организации моей личной встречи с Олегом Сенцовым", - написала украинский омбудсмен на странице в Facebook в понедельник.

Она выложила фотокопию своего письма на имя Б.Кофлер.

"…информация из разных источников относительно состояния здоровья Олега Сенцова, который на данный момент голодает почти 80 дней, является весьма противоречивой. Она (информация) нуждается в независимой проверке путем моей личной встречи с Олегом. В связи с этим прошу Вашего возможного содействия в данном вопросе", - говорится в письме.

Л.Денисова также выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Б.Кофлер в сфере защиты прав человека.

Ранее в заявлении уполномоченного правительства по политике в сфере прав человека и гуманитарной помощи МИД ФРГ Б.Кофлер указывалось, что Германия призвала Россию безотлагательно оказать медицинскую помощь О.Сенцову.

"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает широко распространенную озабоченность его здоровьем. Она усилилась еще раз с начала его голодовки в мае", - говорится в соответствующем заявлении на сайте МИД Германии.

Б.Кофлер выразила надежду, что российская власть примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ О.Сенцова к медицинской помощи. Она также надеется на досрочное освобождение О.Сенцова и Александра Кольченко.