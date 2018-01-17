Денонсация "большого договора" Украины и РФ не освободит Москву от ответственности за нарушение госграниц Украины

Москва нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, оккупировав Крым и часть Донбасса, но его денонсация не освободит Кремль от ответственности за нарушение территориальной целостности, поясняет юрист комитета Верховной Рады по иностранным делам Олег Василенко.

"Своими действиями, временно оккупируя часть территории Украины - Автономную Республику Крым и г.Севастополь, продолжая осуществление вооруженной агрессии и финансирования террористических организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, продолжая вмешательства во внутренние дела Украины, РФ грубо нарушает условия Договора", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как отмечает юрист, в связи с этим можно проследить логику РФ по денонсации Договора и расценивать такие действия Москвы как попытку избежать ответственности в дальнейшем.

По словам О.Василенко, международное право и Венская конвенция говорят о том, что прекращение действия Договора не влияет на права, обязанности и юридическое положение участников, возникшие в результате его выполнения или невыполнения до прекращения действия такого договора.

"Все незаконные действия РФ в отношении посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины были начаты во время действия Договора, поэтому шаги РФ по прекращению действия Договора не будут иметь значительного или существенного влияния на позицию Украины в международных судебных учреждениях, тем более, что большинство исков уже подана и находится на разных стадиях рассмотрения", - сказал О.Василенко.

Кроме того, по его словам, если РФ примет решение о прекращении действия Договора, она должна выполнить взятые на себя обязательства процедурного характера и предварительно провести консультации или переговоры, в соответствии с Венской конвенцией и положениями самого Договора.

Как сообщалось, 14 января российские СМИ распространили слова первого зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина, который предложил подвергнуть ревизии Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. В частности, депутат от "Единой России" считает, что часть договора, в которой говорится о признании странами территориальных границ, "односторонне выгодна" Украине.

К.Затулин подчеркивает, что при ратификации договора в 1999 году Россия подтвердила принадлежность Крыма и Севастополя Украине. "Наша трактовка договора состоит в том, что признание границ взаимосвязано с дружбой, сотрудничеством и партнерством. То есть — нет дружбы, возникает повод все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам", — сказал депутат.

МИД РФ в заявлении связи с 20-летием большого договора в июне 2017 года отметил, что " само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.