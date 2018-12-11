Депутат Савченко заявила о завершении голодовки

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, прекратит сухую голодовку 13 декабря

Об этом сегодня, 11 декабря, она сообщила в Шевченковском суде Киева, передает "ДС" со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам Савченко, она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступку, и она сможет подать электронную декларацию.

Вместе с тем, нардеп будет голодать еще один день - 12 декабря - чтобы "превысить срок" своей сухой голодовки в России, которая длилась 6 дней.

"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел мне навстречу - решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодовки", - сказала Савченко.

В начале заседания она прочитала короткую лекцию о том, сколько времени может выдержать человек на сухом голодании, и об изменениях в его организме, которые происходят при этом.

Савченко также добавила, что за 6 дней голодания потеряла 7 кг - с 73 кг до 66 кг. Напомним, Надежда Савченко объявила голодовку 5 декабря. По материалам DsNews