Депутатская фракция "Объединение "Самопомич" в Киевраде приняла решение о самороспуске. Об этом сообщает пресс-служба бывшего главы фракции Сергея Гусовского.

Отметим, что в Киевраде будет создана новая депутатская группа. Решение о роспуске фракции было принято на общем собрании депутатов, которое состоялось вечером 10 сентября, и поддержано большинством присутствующих.

Накануне партия "Объединение "Самопомич" обнародовала выводывнутреннего расследования в отношении депутата Киеврады Романа Марченко. Расследование стало основанием для решения об исключении из партии руководителя фракции в Киевраде Сергея Гусовского и еще троих депутатов-членов партии. Что касается самого Марченко, принято решение начать процедуру его отзыва.

В партии сообщили, что эти депутаты поддержали решение Киеврады о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га. Кроме того, установлено, что юридическая фирма, партнером в которой является Марченко, ведет активную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму и на территории России.

В выводах расследования говорится, что Гусовскому было известно об обвинении Марченко в коррупционных действиях с 2017 года. В "Самопомочи" сообщили, что передадут результаты внутреннего расследования в НАПК, НАБУ и другие органы.