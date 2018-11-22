Депутаты Бакулин, Иоффе и Дунаев покинули "Оппоблок"

Председатель Верховной рады Андрей Парубий сообщил о выходе из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юрия Иоффе

Все трое были избраны в Раду в Луганской области, передает "ДС" со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сообщаю о выходе народных депутатов Украины Бакулина Евгения Николаевича, Дунаева Сергея Владимировича и Иоффе Юрия Яковлевича из состава депутатской фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины 8- го созыва", - сказал Парубий.

Напомним, ранее фракцию Оппозиционного блока в Верховной Раде возглавил Вадим Новинский.