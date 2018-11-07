Депутаты Рады нарядились в казаков и написали письмо Путину (фото)

В среду, 7 ноября, депутат БПП Алексей Гончаренко вместе с еще несколькими коллегами по фракции зачитал с трибуны Верховной Рады послание к президенту РФ Владимиру Путину в образе казаков знаменитой картины.

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Текст обращения составлен по аналогии со знаменитым письмом Запорожских казаков турецкому султану. По словам Гончаренко, нардепы от БПП решили таким образом дать ответ Путину "на все его действия".

"Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ! Самого Люцифера секретарь! Какой ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь?! Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь! Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой! Так тебе украинский народ высказал, ничтожество! Не будешь ты и свиней христианских пасти! Теперь заканчиваем, ибо число знаем, и календарь имеем. Месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас. За это поцелуй в ж*пу нас!", - обратился депутат к главе Кремля.

Также, напомним, вчера, 6 ноября, сообщалось, что в США выпустили памятную монету с надписями на английском и русском языках в честь встречи американского и российского президентов, которая прошла минувшим летом в Хельсинки. Причем в русском тексте допущены сразу три ошибки. По матермалам ГолосUA