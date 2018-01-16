Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об освобождении от обязанностей главы НБУ Гонтаревой

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде постановление о безотлагательном освобождении от обязанностей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

Как сообщается в пресс-релизе экс-главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки, инициаторами постановления, помимо него, выступили Михаил Довбенко, Павел Ризаненко (оба "Блок Петра Порошенко"), Виктор Романюк и Максим Поляков (оба - "Народный фронт").

"Парламент не может стоять в стороне и наблюдать за тем, что НБУ уже восьмой месяц работает без руководителя. Это ненормально. Мы, конечно, не можем заставить президента внести представление на увольнение, однако указать на недопустимость промедления обязаны", - приведены в документе слова С.Рыбалки.

Предполагается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку и с 11 мая назначила исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

В СМИ основным кандидатом на пост главы НБУ называли главу правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука.

Представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в конце августа 2017 года сообщила, что президент определился с двумя кандидатами на пост главы НБУ и внесет одного из них на утверждение в Верховную Раду до конца сентября.

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в середине ноября сказал, что на должность главы НБУ рассматривают несколько кандидатур, среди которых – Я.Смолий и В.Лавренчук.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.