Директор "Киевлесозащиты" задержан на взятке

Директор Государственного специализированного лесозащитного предприятия "Киевлесозащита" задержан при получении неправомерной выгоды в четверг сотрудниками Киевской местной прокуратуры №9 совместно с Нацполицией по материалам Департамента защиты экономики, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Установлено, что руководитель лесозащитного предприятия требовал денежные средства от владельца земельного участка, который расположен на территории Обуховского района Киевской области, за содействие в занижении размера возмещения в связи с вырубкой деревьев на этом участке. В частности, должностное лицо пообещало гражданину снизить сумму начисления за срубленные деревья со 120 тыс. гривень до 50 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан правоохранителями во время получения неправомерной выгоды в размере 15 тыс. грн. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрания меры пресечения.