Директор УЦОКО назвал наиболее популярные предметы на ВНО-2018

Более 335 тыс. выпускников школ собираются принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2018 году, сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

"Всего для участия в основной сессии внешнего независимого тестирования зарегистрировалось 335843 человек", - сообщил В.Карандий на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, наиболее массовый предмет - украинский язык и литература, на втором месте – история Украины, затем – математика.

В.Карандий отметил, что меньше всего желающих для прохождения тестирования зарегистрировались на предмет "химия" - 21978 человек.

Для прохождения тестирования по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 333171 человек, истории Украины – 168927, математике – 112023, английскому языку - 89312, биологии - 82320, географии - 79711 выпускников.

Наиболее численными по количеству участников ВНО являются Киев, Днепропетровская и Львовская области.

По данным В.Карандия, наименьшее количество участников, зарегистрированных на прохождение ВНО, в Луганской области.

Директор УЦОКО также отметил, что в структуре зарегистрированных участников ВНО 55,24% - выпускники текущего года, 36,03% - ученики профтехучреждений и 8,73% - выпускники предыдущих годов.

Специальные условия для прохождения ВНО будут обеспечены 495 лицам, из них 10 лиц с нарушениями зрения получат адаптированные тесты шрифтом Брайля.

Кроме того, В.Карандий сообщил, что с 30 апреля на информационных страницах всех участников будут размещены приглашения-пропуска для прохождения тестирования, которые нужно будет самостоятельно распечатать.

Дополнительный период регистрации для участников антитеррористической операции, лиц, которые проживают на временно оккупированной территории или в населённых пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, будет проведён с 3 по 21 мая.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на июль.

Согласно графику проведения ВНО, размещенному на сайте УЦОКО, в 2018 году ВНО по математике состоится 22 мая, украинскому языку и литературе - 24 мая, в этом же месяце запланировано ВНО по испанскому, немецкому, французскому языках, а ВНО по другим предметам пройдет с 1 по 13 июня.