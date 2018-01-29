Для запуска антикоррупционного суда в Украине достаточно 80 судей - Сытник

Для запуска антикоррупционного суда в Украине достаточно 80 судей. Об этом во время презентации ежегодного опроса по восприятию уровня коррупции в Украине заявил Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. "Мы так подсчитывали, исходя из той нагрузки, которую мы даем судам и исходя из сложности дел, можно создать где-то 11 коллегий, то есть можно уложиться в 80 судей", - заявил Сытник. По его словам, сейчас судьи в судах Киева имеют в среднем до 700-800 дел. Директор НАБУ отметил, что это не способствует их быстрому рассмотрению и вынесению решений. Напомним, ранее Артем Сытник заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суд является нормы для блокирования его работы после принятия. "Я невероятно рад тем, что у нас уже есть в парламенте законопроект об антикоррупционном суд. Конечно, в этом законе умышленно создан ряд норм, которые направлены на то, чтобы этот закопроект не смог заработать на практике", - заявил Сытник. Добавим, что 18 января 2018 года, в предпоследний день парламентской сессии народные депутаты так и не смогли включить в повестку дня сессии другой резонансный законопроект - об антикоррупционном суд. В Раде зарегистрирован пять законодательных инициатив о новом судебный орган: один от президента и четыре альтернативных депутатских.

