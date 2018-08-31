Дмитрий Шимкив возвращается в в инновационный бизнес

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив уходит с госслужбы и возвращается в бизнес. Об этом он сообщил в ходе брифинга в АП, а также на своей странице в Facebook.

"Моей целью была трансформация страны, управление изменениями, содействие системным реформам, построение процессов и команд, запуск инициатив и продвижения имиджа Украины в мире. Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены. И поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться в свою стихию – бизнес", - написал Шимкив.

Замглавы АП напомнил, что пришёл на госслужбу в 2014 году по приглашению президента Порошенко, потому что увидел возможность применить свой опыт менеджера по управлению изменениями для развития Украины.

Дмитрий Шимкив напомнил, что за 4 года его работы в АП при его активном участии был создан Национальный совет реформ, запущены технологии передачи мобильных данных 3G и 4G, разработан план визовой либерализации с Евросоюзом, приняты антикоррупционные законы.

Также замглавы АП занимался вопросами автоматического возмещения НДС, запуском системы электронных закупок ProZorro, способствовал развитию электронного документооборота и кибербезопасности, участвовал в разработке стратегии устойчивого развития "Украина-2020", которая нашла отражение в решениях президента, Кабмина и Верховной Рады.

Кроме того, при содействии Шимкива был запущен проект популяризации и изучения английского языка GoGlobal, в который удалось привлечь большое количество иностранных волонтёров. Замглавы АП также принимал активное участие в создании инновационных инструментов поддержки украинской культуры. При его участии создан Украинский культурный фонд, созданы финансовые стимулы для украинского кинематографа, усилена защита авторского права.

Дмитрий Шимкив также поздравил Сергея Марченко с назначением на должность замглавы АП.

Ранее Д.Шимкив возглавлял IT-компанию "Майкрософт-Украина".