Дочь Шокина намерена подать в суд на экс-вице-президента США

Дочь экс-генпрокурора Виктора Шокина Алина, которая является гражданкой США, намерена подать в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена, который назвал Шокина "сукиным сыном". Об этом в Twitter написала пользовательница под ником alina_oneworld, которая, предположительно, является дочерью экс- генпрокурора. Эту информацию подтвердил также сам бывший чиновник.

"Обдумали ситуацию с речью экс-вице-президента Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая то, что это касается всей семьи, планирую обратиться в суд, чтобы защитить достоинство моих родных. И продемонстрировать высокие принципы равенства всех граждан Америки перед законом", - отметила она.

Шокин подтвердил эту информацию Украинской правде. "Я знаю, что она собирается это сделать", - сказал он.

"Больше всего ее поразило то, что вспомнили ее покойную бабушку. Отца - это само собой, но бабушку. Так он опозорил ее, тот Байден, что она решила принять такое решение", - сказал Шокин.

Как сообщает Голос Америки, в конце января, выступая в Совете по международным отношениям США, Байден рассказал, как в качестве условия получения финансовой помощи от США потребовал от украинских властей в течение 6 часов уволить генпрокурора. Тогда вице-президент США находился с официальным визитом в Киеве.

"Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет освобожден до этого времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", - заявил Байден.

В апреле 2017 года Высший административный суд отказал Шокину в возобновлении его на должности генпрокурора.