Дочери Порошенко продолжат обучение в Великобритании, а после получения образования вернутся в Украину - Марина Порошенко

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Великобритании, а после получения образования намерены вернуться в Украину, сообщила первая леди Марина Порошенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях – без привилегий, что они дети президента Украины", - сказано в комментарии М.Порошенко на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно обучения дочерей главы государства.

По словам первой леди, Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все экзамены и получили высокие результаты.

"Мы как родители ими гордимся. Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа", - цитирует слова М.Порошенко ее пресс-служба.