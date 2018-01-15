Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ нужно не разрывать, а требовать его выполнения - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко убеждена, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной нужно не разрывать, а требовать от Москвы его исполнения, поскольку в нем говорится об уважении суверенитета Украины.

"Мы должны от России требовать его выполнять, а не разрывать, потому что в этом законе зафиксировано уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины", - сказал она на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

И.Геращенко отметила, что ей странно слышать призывы разорвать этот договор от представителей украинской оппозиции, которые совпадают с аналогичными призывами представителей Госдумы РФ. "Я хочу вас призвать быть в оппозиции к власти, а не в оппозиции к Украине", - подчеркнула она.

На брифинге после согласительного совета И.Геращенко добавила: "Мы должны требовать от Российской Федерации вернуться в нормы международного права и выполнять закон, в том числе и Договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет Украины, уважение к нашим границам в международно-определенных границах – а это Донбасс и Крым".

Она также добавила, что "шокирована" позицией политиков, которые выступают за то, чтобы Украина первой вышла из этого договора, "чтобы не действовало ни одно право, и мы сами подарим Донбасс и Крым".

В свою очередь, руководитель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о целесообразности денонсации договора, выразил мнение, что до прекращения конфликта на Донбассе преждевременно говорить об этом вопросе.

"Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы вернуть территорию, людей на Донбассе. Прежде всего выполнить эту задачу, которая требует существенных усилий, а потом уже комментировать действия Госдумы", - сказал он на брифинге после заседания согласительного совета.

Как сообщалось, 14 января российские СМИ распространили слова первого зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина, который предложил подвергнуть ревизии Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. В частности, депутат от "Единой России" считает, что часть договора, в которой говорится о признании странами территориальных границ, "односторонне выгодна" Украине.

К.Затулин подчеркивает, что при ратификации договора в 1999 году Россия подтвердила принадлежность Крыма и Севастополя Украине. "Наша трактовка договора состоит в том, что признание границ взаимосвязано с дружбой, сотрудничеством и партнерством. То есть — нет дружбы, возникает повод все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам", — сказал депутат.

МИД РФ в заявлении связи с 20-летием большого договора в июне 2017 года отметил, что " само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.