Дуда в Давосе призвал РФ оставить Украину в покое

Президент Польши Анджей Дуда призвал Российскую Федерацию оставить Украину в покое. Об этом он заявил в рамках выступления на форуме в Давосе. "Оставьте Украину в покое", - заявил Дуда, обращаясь к РФ.

Кроме того, Дуда заявил, что нужно требовать от России уважения к международному законодательству. "Нам нужно попытаться держать баланс. Потому что это наш сосед. Но нужно требовать уважения к международному законодательству. Не только в Европе, а во всем мире", - добавил он.

Дуда принял участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?". В рамках указанной сессии выступил также и президент Украины Петр Порошенко. Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в рамках выступления на форуме в Давосе выступил с инициативой создания новой "коалиции" из-за агрессии Российской Федерации. "Мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии", - заявил он.

