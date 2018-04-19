Двое участников экипажа арестованного судна "Норд" сбежали в Беларусь - ГПСУ

Двое участников среднего черноморского сейнера (СЧС) "Норд", арестованному за незаконную рыболовлю в оккупированном Крыму, выехали из Украины в Беларусь. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Отмечается, что члены судокоманды "Норда" обманным путем выехали в Беларуси в четверг, 19 апреля, около 6:00. "В аэропорту "Жуляны" на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось, якобы, двое граждан РФ, которые предъявили на паспортный контроль документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в городе Харьков", - говорится в сообщении ГПСУ. Отмечается, что украинская сторона не признает документы, выданные оккупационными властями России в Крыму, но это не распространяется на документы, которые выданы официально действующими дипломатическими представительствами РФ на территории Украины. "Поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины - членов суднокоманды "Норд", которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Беларусь. На момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов экипажа на адрес Госпогранслужбы не поступало", - отметили в ГПСУ. Отмечается, что в этот же день в 15:20, во время регистрации пассажиров на рейс, следовавший в Минск, пограничники отказали в выезде еще семерым участникам экипажа судна "Норд", которые предоставили аналогичные документы граждан России. "Государственная пограничная служб изъяла их (документы - ред.) и составила протоколы об очереднойю попытке незаконного нарушения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд", - отметили в ГПСУ. По данному факту проинформировано МИД, СБУ и другие правоохранительные органы. Также экипажа судна в очередной раз предложено обратиться в органы миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях. Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Капитана задержанного в Азовском море российского судна "Норд" Владимира Горбенко был взят под стражу, а впоследствии - сообщено о подозрении за незаконный рыбный промысел.

