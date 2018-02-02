Двукратный чемпион РФ в дуэльной стрельбе из ружья причастен к терроризму на Донбассе и в 2014 был снайпером в "ЧВК Вагнера"

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины и в 2014 году проходил службу снайпером в российской военной группировке "Частная военная компания Вагнера", сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

"Мы неоднократно информировали общественность о деятельности спецподразделения РФ под названием "Вагнер". Мы информировали, что у нас есть персональные данные почти 2000 наемников. И в рамках этой работы открываются все новые и новые факты наглого отношения к Украине со стороны спецслужб России и отдельных граждан", - сказал он в эфире телеканала "Прямой", сообщается на сайте телеканала в пятницу утром.

Руководитель аппарата главы СБУ проинформировал, что одним из наемников "ЧВК Вагнера" был "Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера": "Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах".

По словам И.Гуськова, СБУ подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову с просьбой довести соответствующую информацию до спортивных федераций стран-партнеров.

Как сообщалось, конце декабря 2017 года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава СБУ Василий Грицак в рассказал, что спецслужба продолжает работу по установлению членов "ЧВК Вагнера" к военным преступлениям на территории Украины и других государств. "На сегодняшний день нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК", - уточнил он.