Ефремову продлили арест

Старобельский районный суд Луганской области продлил срок действия меры пресечения экс-депутату от Партии регионов еще на два месяца.

Бывшему депутату от Партии регионов Александру Ефремову продлили еще на два месяца арест, до 25 июня. Соответствующе решение принял Старобельский районный суд Луганской области, сообщают Украинские новости.

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей до 24 июня включительно", - зачитал решение председательствующий судья Александр Пелых.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. По мнению суда, Ефремов, находясь на свободе, может скрываться и угрожать свидетелям.

Сейчас следствие по делу Ефремова находится на стадии допроса свидетелей.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене.

Сам Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.