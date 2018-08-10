Ефремову продлили арест на 2 месяца

Старобельский районный суд Луганской области сегодня, 9 августа, продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову до 7 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Сообщается, что в ходе судебного разбирательства суд продлил Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября 2018 года включительно.

В ГПУ отметили, что следующее заседание состоится 10 августа 2018 года в 10:00, в частности, запланировано исследование доказательств стороны обвинения.

Отметим, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме. Уточним, что его подозревают в преступлениях по таким статьям Уголовного кодекса Украины: