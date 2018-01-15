Экс-главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории России - СБУ

Экс-главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории России.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

"По нашим материалам, Плотницкий находится на территории Российской Федерации. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами", - сказал он.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.