Экс-главу Апелляционного суда Крыма арестовали

Суд в Киеве применил в отношении Валерия Чернобука меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца - до 1 января 2019 года.

Голосеевский районный суд Киева арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука на два месяца - до 1 января 2019 года. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября правоохранители задержали бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, которого разыскивали за государственную измену.

В розыск его объявили летом по подозрению в государственной измене.

11 июля сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства Чернобука. Ему было сообщено о подозрении в совершении государственной измены. По материалам Корреспондент.net