Экс-главы МИД Украины и Польши предложили тезисы для выхода из кризиса и построения добрососедских отношений

Заместитель руководителя комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк и лидер меньшинства Сената Польши, бывший глава польского МИД Богдан Клих заявили, что за высказывания на тему истории не должны преследовать, если в них не содержатся призывы к насилию и вражде.

"С возрастающим беспокойством наблюдаем за ухудшением атмосферы в диалоге между нашими государствами и народами. Вместо того чтобы уменьшаться, напряженность все нарастает. В публичных дискуссиях высказываются все более острые формулировки, принимаются законы, вызывающие непонимание и вполне справедливый протест как с польской, так и с украинской стороны", - сказано в совместном заявлении Б.Тарасюка и Б.Клиха, размещенном на сайте Верховной Рады Украины в понедельник.

По их мнению, причина таких тенденций – в использовании истории для текущих политических целей, Однако "за последние четверть века наши народы и государства доказали способность преодолевать исторические проблемы и идти по той же дороге, по которой перед нами прошли страны Западной Европы.

"Во время продолжающейся российской агрессии против Украины польское общество и польское государство неизменно поддерживают территориальную целостность Украины, необходимость возвращения Крыма и Донбасса и сохранении санкций против России. Обе страны признавали друг друга стратегическим партнером, а Польша была настоящим адвокатом евроатлантические устремления Украины", - напоминается в заявлении и отмечается, что "на взаимной вражде выигрывает только Россия".

"Целью агрессивных действий России является не только Украины, но также Польша, весь Европейский Союз и НАТО", - подчеркивают бывшие главы МИД Украины и Польши.

С целью построения добрососедских отношений между двумя государствами и народами Б.Тарасюк и Б.Клих предложили сформулировать "несколько основных пунктов для выхода из существующего кризиса".

"Мы должны формировать взаимные отношения на принципе: "Прощаем и просим прощения". Так, как нас к этому призывал Иоанн Павел II, и как в прошлом совершали наши церкви, президенты, правительства и парламенты", - сказано в заявлении.

Кроме того, экс-главы МИД Украины и Польши подчеркивают, что "о прошлом следует помнить", а жертвы конфликтов и преступлений должны быть достойно захоронены. "И это основная обязанность представителей властей наших стран", - сказано в заявлении.

"Исследования и высказывания на тему истории должны иметь абсолютную свободу, никто не должен быть наказан за выражение собственных взглядов, если в них не высказываются призывы к насилию и вражде", - сказано в совместном заявлении Б.Тарасюка и Б.Клиха.