Экс-министр экологии Злочевский вернулся в Украину

Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский (бенефициар компании Burisma) вернулся в Украину, сообщает интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке.

"Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", - сообщил источник.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве преьмер министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как сообщали украинские СМИ, компания министра экологии Николая Злочевского продавала газ компаниям нынешнего президента Украины Петра Порошенко и его окружения. В декабре 2016 года корреспондент ТСН Ольга Василевская сообщила, что Н.Злочевский встречался с нардепом из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко в Вене, что сам И.Кононенко это опровергал.

В сентябре 2016 года пресс-служба компании Burisma сообщила, что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины снять с розыска Н.Злочевского.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Н.Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

Burisma Holdings владеет контрольным пакетом ООО "Куб-Газ", украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ. Бенефициаром Burisma является Н.Злочевский.