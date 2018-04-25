Экс-нардеп Д.Крючков задержан в Германии, НАБУ готовит документы для его экстрадиции

В Германии задержан бывший народный депутат Украины Дмитрия Крючкова, подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго", сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа", которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии", - говорится в ответе НАБУ на запрос программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Д.Крючков является фигурантом дела о присвоении 346 млн грн "Запорижжяоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, он является организатором схемы, по которой в 2015-2016 гг. компаниям ОАО "Запорижжяоблэнерго" и ГП "Энергорынок" был нанесен ущерб на общую сумму более 346 млн грн. В июле 2016 гона он был объявлен в розыск.

Как сообщалось, НАБУ расследует дело о незаконной уступке права требования долгов за электроэнергию от "Запорижжяоблэнерго" к "Энергомереже".

Соломенский райсуд Киева 5 мая 2017 года принял решение заочно арестовать Д.Крючкова.

Д.Крючков был народным депутатом Украины в Верховной Раде 5-го созыва, созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Помимо Д.Крючкова, Соломенский райсуд решил взять под стражу еще одного фигуранта того же уголовного дела, однако по нему была назначена альтернативная мера пресечения в виде залога в сумме 8 млн грн.