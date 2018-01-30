Экспертиза подтвердила подлинность голосов на пленках разговора Саакашвили и Курченко - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтверждает информацию об установлении экспертизой подлинности голосов на обнародованных ранее записях переговоров экс-президента Грузии и лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили со скрывающимся в РФ бизнесменом Сергеем Курченко.

"Следствие продолжается, оно не является простым. Но первый сигнал есть: экспертиза установила, что голоса на пленках разговора Саакашвили и Курченко настоящие и принадлежат им. Что будет дальше - зависит от следователей, прокуроров, а потом решения суда", - сказал Ю.Луценко в интервью "Deutsche Welle", опубликованном во вторник.

Как сообщалось, летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться в Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.

Ю.Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что следователи могут обратиться к международным организациям для проведения экспертиз материалов следствия по делу М.Саакашвили, "чтобы это было абсолютно открыто и имело абсолютное доверие".

29 декабря пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов М.Саакашвили и С.Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями. По ее словам, слова и фразы, которые принадлежат М.Саакашвили и С.Курченко, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия.